ANP Blind kan blessureleed niet geloven

AMSTERDAM - Het aanhoudende blessureleed bij Oranje gaf bondscoach Danny Blind woensdagavond na de oefeninterland tegen België (1-1) een machteloos gevoel. ,,Ongelooflijk, het houdt maar niet op'', verzuchtte hij bij SBS6. ,,We gaan de boel eerst inventariseren. Daarna kijken we naar mogelijke oplossingen en alternatieven. Misschien dat we nog een of meerdere spelers aan de selectie moeten toevoegen voor de WK-kwalificatiewedstrijd zondag tegen Luxemburg.''

Door ANP - 9-11-2016, 23:21 (Update 9-11-2016, 23:21)

Tegen België moesten Stijn Schaars, Vincent Janssen en Jeremain Lens met blessures uitvallen. ,,Lens is kansloos voor Luxemburg en Janssen waarschijnlijk ook. Schaars gaat we donderdag nog even bekijken. Maar hoe dan ook, het zijn zeker aderlatingen voor ons.''

Blind was grotendeels tevreden over het optreden van Oranje tegen België. ,,Tot aan de 78e minuut hebben we amper wat weggegeven. We hebben tot aan de sterke slotfase van België verdedigend zeer gedisciplineerd gespeeld. Een gelijkspel tegen België vind ik bevredigend.''