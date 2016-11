Sneijder wordt gek van blessureleed Oranje

AMSTERDAM - Om gek van te worden. Dat zei Wesley Sneijder woensdagavond over het aanhoudende blessureleed bij het Nederlands elftal. De oefeninterland tegen België (1-1) leverde bondscoach Danny Blind weer drie geblesseerde spelers op: Stijn Schaars, Vincent Janssen en Jeremain Lens.

Door ANP - 9-11-2016, 23:43 (Update 9-11-2016, 23:43)

,,Het is om gek van te worden'', mopperde aanvoerder Sneijder. ,,Blessures teisteren ons, vanavond weer. We moeten zorgen dat we in alle rust toewerken naar de WK-kwalificatiewedstrijd zondag tegen Luxemburg, want we kunnen niet nog meer spelers missen. Zondag moéten we winnen, met alle respect voor Luxemburg. Daar verandert deze avond niets aan.''

De jubilaris, die zijn 125e interland speelde, erkende dat Oranje weinig anders kon dan tegenhouden. ,,We hebben het ze zo lastig mogelijk gemaakt. Organisatorisch deden we het best aardig, op de laatste vijftien minuten na hebben we weinig weggegeven. Maar als je zo speelt, weet je dat je ook weinig gaat creëren. De weg naar het doel was lang. Als je dan voorin ook nog een poppetje mist, wordt het heel lastig. Deze 1-1 was wel een verdiende uitslag.''