ANP Janssen mist Luxemburg door hersenschudding

AMSTERDAM - Vincent Janssen heeft woensdag in de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen België (1-1) een hersenschudding opgelopen. De spits van Oranje en Tottenham Hotspur kwam in de openingsfase twee keer in botsing met de Belgische keeper Simon Mignolet. De zichtbaar aangeslagen Janssen moest zich na bijna een half uur spelen laten vervangen door Bas Dost.

Door ANP - 9-11-2016, 23:56 (Update 10-11-2016, 0:11)

,,Hij is van die fase zo'n twintig minuten kwijt'', zei bondscoach Danny Blind, die het uitgesloten acht dat Janssen zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg kan spelen. ,,Met een hoofdblessure moet je voorzichtig zijn.''

Blind moet het tegen Luxemburg ook stellen zonder Jeremain Lens. De snelle aanvaller van Fenerbahçe liep in de tweede helft tijdens een felle sprint een hamstringblessure op. ,,We weten niet of het verrekt of gescheurd is, maar hij kan niet meedoen tegen Luxemburg'', aldus Blind.

Kuit

De kans is groot dat ook Stijn Schaars moet afhaken voor de laatste interland van dit jaar, al heeft Blind nog geen streep gezet door zijn naam. ,,Zijn kuit liep vol, het is geen verrekking of een scheur. We gaan het donderdag nader bekijken'', aldus de bondscoach, die in aanloop naar de confrontatie met België al afmeldingen kreeg van Rick Karsdorp, Davy Pröpper, Quincy Promes, Terence Kongolo en Daryl Janmaat. Stefan de Vrij is al wat langer geblesseerd en Kevin Strootman zit tegen Luxemburg een schorsing uit.

Blind overweegt één of twee vervangers op te roepen, al hoeft hij naar eigen zeggen niet met de maximaal toegestane 23 spelers naar Luxemburg. ,,Het is maar één wedstrijd, 21 man is ook goed. Als alle posities maar dubbel bezet zijn.''