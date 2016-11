Vakbond: Mourinho moet meer empathie tonen

ANP Vakbond: Mourinho moet meer empathie tonen

MANCHESTER - De vakbond voor profspelers (PFA) in de Engelse voetbalcompetitie is bezorgd over het gebrek aan empathie bij trainer José Mourinho van Manchester United. Bestuursvoorzitter Gordon Taylor zegt tegen Sky Sports dat de Portugees meer oog moet hebben voor persoonlijke problemen bij spelers.

Door ANP - 10-11-2016, 8:53 (Update 10-11-2016, 8:53)

,,Soms moet een trainer ook een soort psycholoog zijn, en een vertrouwenspersoon. Niet iedereen is hetzelfde'', aldus Taylor, die met zijn uitspraken onder meer reageerde op kritische uitlatingen van Mourinho over zijn spelers Chris Smalling en Luke Shaw.

Shaw keerde aan het begin van het seizoen, na tien maanden afwezigheid, terug in de selectie. De verdediger raakte zijn plaats in het team kwijt na de nederlaag in september tegen Watford. Smalling heeft al langer last van een voetblessure.

Taylor: ,,Ik zeg niet dat een trainer 'soft' moet zijn. Het gaat vooral om het tonen van begrip, je in kunnen leven.''