ANP Ook Schaars valt af bij Oranje

ZEIST - Na Vincent Janssen en Jeremain Lens is ook Stijn Schaars zondag niet inzetbaar voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. De middenvelder van sc Heerenveen viel woensdag in de oefenwedstrijd tegen België al vroeg uit wegens kuitproblemen. De blessure leek mee te vallen, maar de KNVB meldt donderdag dat de wedstrijd van zondag te vroeg komt.

Door ANP - 10-11-2016, 12:57 (Update 10-11-2016, 12:57)

Aanvaller Janssen kwam tegen België tweemaal in botsing met doelman Simon Mignolet en hield daaraan een lichte hersenschudding over. Lens moest in de 67e minuut het veld verlaten met een hamstringblessure.

De selectie van Oranje bestaat nu nog uit 21 spelers. Bondscoach Danny Blind besluit later op donderdag of hij vervangers oproept voor het drietal.