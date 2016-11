Costa haakt geblesseerd af bij Spanje

MADRID - Chelsea-aanvaller Diego Costa kan niet meedoen in de interlands die Spanje de komende dagen afwerkt tegen Macedonië en Engeland. Costa heeft te veel last van een liesblessure, die hij zaterdag opliep in de competitiewedstrijd tegen Everton. Bondscoach Julen Lopetegui had al laten weten dat het herstel van de aanvaller niet vorderde waarna de Spaanse voetbalbond niet veel later via Twitter meldde dat Costa was afgevallen.

Door ANP - 10-11-2016, 14:58 (Update 10-11-2016, 14:58)

Costa wordt vervangen door Iago Aspas, de aanvaller van Celta de Vigo die vorige week in het Europa Leagueduel met Ajax nog scoorde.

Spanje treft zaterdag Macedonië voor de WK-kwalificatie en speelt drie dagen later een oefeninterland op Wembley tegen Engeland.