Blessures zetten Coman maanden buitenspel

ANP Blessures zetten Coman maanden buitenspel

BERLIJN - Vleugelspeler Kingsley Coman staat twee maanden aan de kant met blessures aan de linkerenkel en -knie. Dat heeft zijn club Bayern München vrijdag bekendgemaakt. De twintigjarige Coman raakte donderdag tijdens de training met het Franse elftal geblesseerd.

Door ANP - 11-11-2016, 14:52 (Update 11-11-2016, 14:52)

De Franse bondscoach Didier Deschamps riep donderdag meteen Thomas Lemar van AS Monaco als vervanger op, toen duidelijk werd dat Coman vrijdag niet in actie kan komen in het WK-kwalificatieduel met Zweden. Het is de tweede soortgelijke blessure voor de Franse international binnen korte tijd. In augustus stond de linksbuiten annex middenvelder ook al aan de kant met een blessure aan de linkerenkel.

Voor Bayern was er vrijdag ook goed nieuws. De Spaanse verdediger Javi Martínez is sneller hersteld van zijn blessure dan verwacht. Mogelijk kan coach Carlo Ancelotti weer over hem beschikken in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund op 19 november.