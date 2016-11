België zonder Kompany tegen Estland

BRUSSEL - België kan zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland niet over Vincent Kompany beschikken. De verdediger van Manchester City heeft nog last van zijn lies. Daardoor liet Kompany woensdag ook het oefenduel met Oranje (1-1) aan zich voorbij gaan. Het is een jaar geleden dat Kompany, die veel met blessures te maken heeft gehad, een interland speelde.

,,Hij heeft nog niet kunnen trainen, maar blijft wel bij de groep. Hij wil deze groep helpen, maar we moeten hem de tijd geven om helemaal opnieuw fit te geraken'', zei bondscoach Roberto Martinez vrijdag. ,,Dat hij moest afhaken tegen Nederland, was een teleurstelling voor hem, maar Vincent is mentaal ijzersterk. Hem een oefenwedstrijd laten spelen had ideaal geweest, maar die kwam te vroeg.''

Leander Dendoncker is opgeroepen als vervanger van Kompany. De 21-jarige verdediger speelde tot dusverre één interland.