Denemarken mag weer hopen op WK

KOPENHAGEN - De situatie van het Deense voetbalelftal in de kwalificatiestrijd voor het wereldkampioenschap voetbal van 2018 is na vrijdag niet meer uitzichtloos. Het thuisduel tegen Kazachstan eindigde in 4-1. Denemarken zag daarnaast Montenegro, tot vrijdag koploper in groep E, met 3-2 verliezen bij Armenië.

Polen loste Montenegro af als lijstaanvoerder door in Boekarest met 0-3 van Roemenië te winnen. De Roemenen kunnen bovendien vermoedelijk een flinke straf tegemoetzien. Zowel in de eerste als tweede helft gooiden fans vuurwerk op het veld. Na rust ging de Poolse spits Robert Lewandoswki naar de grond toen vlak bij hem vuurwerk ontplofte. Lewandowski moest even naar de kant, maar kon wel verder. De aanvaller van Bayern München besliste in de 82e minuut de wedstrijd door de tweede treffer voor zijn rekening te nemen. Daarna benutte hij ook nog een strafschop.

Kamil Grosicki had in de elfde minuut de score geopend voor Polen, dat na vier wedstrijden tien punten heeft. Montenegro heeft zeven punten, Denemarken zes en Roemenië vijf.

Bij Denemarken maakte Kasper Dolberg zijn debuut als international. De negentienjarige aanvaller van Ajax kwam tegen Kazachstan in de 82e minuut in het veld voor Andreas Cornelius. Denemarken leidde op dat moment al met 3-1. Dolberg brak dit seizoen onder leiding van trainer Peter Bosz door bij Ajax. Bondscoach Åge Hareide haalde Dolberg direct bij zijn selectie en beloofde de jonge aanvaller speelminuten.

Feyenoorder Nicolai Jörgensen had een basisplaats bij Denemarken. De aanvaller scoorde niet. Christian Eriksen, die in Nederland bij Ajax voetbalde, nam twee Deense treffers voor zijn rekening (waarvan één strafschop).

Montenegro ging door doelpunten van Damir Kojasevic en Stevan Jovetic bij Armenië rusten met een ruime voorsprong. Kort na de pauze scoorde Artak Grigorjan tegen. De gelijkmaker kwam in de 74e minuut op naam van Varazdat Harojan en ver in blessuretijd maakte Gevorg Ghazarjan het winnende doelpunt.