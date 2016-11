Wales laat Servië in slotfase ontsnappen

CARDIFF - Wales heeft zaterdag in de strijd om kwalificatie voor het WK voetbal in 2018 in Rusland twee dure punten verspeeld in het duel met Servië. De Welshmen moesten in de slotfase van de wedstrijd in Cardiff toezien hoe concurrent Servië in de 86e minuut langszij kwam: 1-1. Servië blijft Wales zo twee punten voor in groep D, maar beide landen zagen de achterstand op Ierland oplopen.

Door ANP - 12-11-2016, 22:49 (Update 12-11-2016, 23:01)

Wales startte met zwarte rouwbanden, nadat wereldvoetbalbond FIFA herdenkingsbanden met een klaproos ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog had verboden. De thuisploeg nam meteen het initiatief en hield dat ook lang. Na een half uur spelen kreeg Gareth Bale de bal mooi voor het doel aangespeeld en hij schoot onberispelijk binnen. Ook na die voorsprong waren de beste kansen voor de thuisploeg. Vlak voor tijd had Bale de wedstrijd moeten beslissen, maar het schot van de sterspeler van Real Madrid eindigde op de paal. Een minuut later was het wel raak aan de andere kant. Aleksandar Mitrovic maakte zich los van James Chester en liet met een goedgemikte kopbal keeper Wayne Hennessey kansloos. Kort na de gelijkmaker kwam Ajacied Nemanja Gudelj nog even bij Servië meedoen.

Eerder op de avond had Ierland goede zaken gedaan door te winnen bij Oostenrijk: 0-1. In een uitverkocht Ernst Happel Stadion in Wenen maakte James McLean kort na rust de enige treffer waardoor de Ieren op tien punten uit vier duels kwamen. Servië, Wales en Oostenrijk volgen op respectievelijk acht, zes en vier punten. Georgië en Moldavië blijven de onderste ploegen in groep D na het onderlinge gelijkspel: 1-1.