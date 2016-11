Alleen de winst telt voor Oranje in Luxemburg

LUXEMBURG - Voor het Nederlands elftal telt zondag alleen de winst in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Met Arjen Robben eindelijk weer terug in de ploeg, is de nummer drie van het laatste WK het aan zijn stand verplicht om de nummer 130 van de wereld te verslaan. Met vier punten uit drie wedstrijden staat Oranje op de derde plaats in groep A, achter koploper Frankrijk (tien uit vier) en Zweden (zeven uit vier).

Door ANP - 13-11-2016, 3:59 (Update 13-11-2016, 3:59)

Bondscoach Danny Blind werd in de aanloop naar de laatste interland van dit kalenderjaar geplaagd door blessures in zijn selectie. Hij zag woensdag in de vriendschappelijke ontmoeting met België (1-1) ook nog eens Stijn Schaars, Vincent Janssen en Jeremain Lens uitvallen. Vermoedelijk krijgt Bart Ramselaar tegen Luxemburg voor het eerst een kans in de basis. Bas Dost vervangt Janssen in de punt van de aanval, met Robben vanaf rechts naast zich.

De WK-kwalificatiewedstrijd in het uitverkochte Stade Josy Barthel, dat plaats biedt aan ruim 8200 toeschouwers, begint om 18.00 uur.