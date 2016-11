Robben en Sneijder eruit bij Oranje

ANP Robben en Sneijder eruit bij Oranje

LUXEMBURG - Voor Arjen Robben heeft zijn rentree zondag in het Nederlands elftal slechts een helft geduurd. De aanvoerder van Oranje bleef net als Wesley Sneijder na rust achter in de kleedkamer. Beide routiniers hadden in de eerste helft van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op de zompige grasmat van het Stade Josy Barthel fysieke problemen gekregen.

Door ANP - 13-11-2016, 19:13 (Update 13-11-2016, 19:13)

Bondscoach Danny Blind moest zodoende halverwege zijn eerste én tweede aanvoerder wisselen. Met Memphis Depay en Steven Berghuis in de ploeg gaat het Nederlands elftal in de tweede helft op jacht naar doelpunten. Halverwege stond het 1-1 in Luxemburg. Robben had na 35 minuten de score geopend, maar kort voor rust kwam het gastland langszij via een benutte strafschop van Maxime Chanot. Robben en Sneijder liepen toen allebei al zichtbaar aangeslagen over het zware veld.