ANP Blind: mooie beloning voor Depay

LUXEMBURG - Memphis Depay zorgde er zondag met twee doelpunten voor dat Oranje drie punten overhield aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. ,,Dat is een mooie beloning voor hem en voor het team'', zei bondscoach Danny Blind tegen de NOS over de zege van 1-3.

Door ANP - 13-11-2016, 20:48 (Update 13-11-2016, 20:48)

,,In de eerste fase hadden we moeite om goed in de wedstrijd te komen. We wisten dat Luxemburg in de omschakeling gevaarlijk kon zijn. Hun kracht is om er heel snel er uit te komen en dan kunnen ze best goed voetballen'', aldus Blind. ,,Daar kunnen we wel heel makkelijk over doen. Maar ze hebben best een aardige lichting.''

Bij de tegentreffer, kort voor rust, ging Joshua Brenet in de fout. De PSV'er veroorzaakte een strafschop. Blind: ,,Daar moet hij van leren. Kort voor de wedstrijd had ik nog tegen mijn verdedigers gezegd: speel gesloten, geef niet veel weg. En mag er iemand doorkomen, vertrouw dan op je keeper. Joshua heeft het geluk dat zijn fout niet fataal is. Dan is het een nuttig leermoment.''