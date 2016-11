Depay kan eindelijk weer lachen

ANP Depay kan eindelijk weer lachen

LUXEMBURG - Memphis Depay meldt zich maandag weer met een lach op zijn gezicht bij Manchester United. Met twee doelpunten bezorgde hij het Nederlands elftal zondag als invaller de overwinning in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (1-3).

Door ANP - 13-11-2016, 21:10 (Update 13-11-2016, 21:10)

,,Het is een mooie avond geworden'', zei Depay, die in Manchester onder José Mourinho op een zijspoor is beland. ,,Of het goede gevoel nu terug is? Dat is altijd makkelijk roepen na zo'n invalbeurt, maar dit geeft wel vertrouwen. Ik kan maandag met een lekker gevoel terugkomen bij de club.''

Als vervanger van Wesley Sneijder, die in de eerste helft vooral tegen zichzelf voetbalde, was de vaak zo verguisde Depay eindelijk weer eens beslissend. Eerst kopte hij een voorzet van Daley Blind hard achter de Luxemburgse doelman en in de slotfase schoot Depay ook een vrije trap binnen. ,,Dat het vandaag zo loopt, is super voor mij. In de tweede helft zorgden we voor meer dreiging en speelden we beter dan voor rust.''