Debuterende De Roon krijgt huiswerk mee

LUXEMBURG - Met zijn eerste shirt van het Nederlands elftal, het traditionele 'haasje' én huiswerk van bondscoach Danny Blind keert Marten de Roon maandag terug in Engeland. De middenvelder moet zich in de Premier League bij Middlesbrough meer gaan onderscheiden in balbezit in plaats van vooral de aanvallen van de tegenstander te onderbreken, iets waar wel zijn bijnaam 'de Golfbreker' vandaan komt.

Door ANP - 14-11-2016, 7:35 (Update 14-11-2016, 7:35)

,,De bondscoach vindt dat ik meer de bal moet opeisen, dominanter moet zijn. Mijn type spel is dat ik veel verdedigend werk doe en de jongens voor me aan het werk zet. Daardoor val ik misschien wat minder op in balbezit. Maar ik snap zijn punt, daar ga ik aan werken. Misschien zit ik er dan de volgende keer wel vanaf het begin bij'', zei De Roon, die afgelopen week bij de groep werd gehaald vanwege een reeks geblesseerde afvallers.