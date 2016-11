Tapia eerder terug bij Feyenoord

ANP Tapia eerder terug bij Feyenoord

ROTTERDAM - Middenvelder Renato Tapia is vervroegd teruggekeerd bij Feyenoord. De international van Peru kreeg vrijdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay de gele kaart en is daardoor geschorst voor het komende duel met Brazilië (woensdag). Tapia trainde maandag alweer mee bij de koploper van de eredivisie.

Door ANP - 14-11-2016, 19:21 (Update 14-11-2016, 19:37)

Ook Rick Karsdorp deed mee aan de groepstraining van Feyenoord. De vleugelverdediger meldde zich vorige week maandag wegens een liesblessure af voor het Nederlands elftal. Hij hoopt zondag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle weer zijn opwachting in het basisteam te kunnen maken.

Karim El Ahmadi (voetblessure) liet zich maandag nog niet zien op het trainingsveld van Feyenoord.

Doelman Warner Hahn is na tien maanden weer speelklaar. De 24-jarige keeper is volledig hersteld van de kruisbandblessure, die hij op 18 januari opliep in de uitwedstrijd van het beloftenteam tegen SC Cambuur. ,,Ik ben weer helemaal fit'', liet Hahn bij Feyenoord TV weten. ,,Ik ben vrijdag nog in het ziekenhuis geweest en ook daar waren ze tevreden. Alles zag er goed uit. Ik ga de eerstvolgende wedstrijd van het beloftenelftal spelen en van daaruit verder ritme opbouwen.''

Kenneth Vermeer, in principe de eerste keeper van Feyenoord, is nog niet hersteld van een zware achillespeesblessure. De oud-Ajacied, die begin juli een operatie onderging, kan pas na de winterstop zijn rentree maken. De Australiër Brad Jones (34) is door de absentie van Vermeer en Hahn vooralsnog eerste keus bij de titelkandidaat.