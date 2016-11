Van den Berg verhuist naar Reading

LIVERPOOL - Aanvoerster Mandy van den Berg van het Nederlands voetbalteam verhuist in Engeland van Liverpool naar Reading. De 26-jarige verdedigster van Oranje stapte begin dit jaar over van de Noorse club Lilleström SK naar de Engelse competitie. Ze speelde veertien wedstrijden voor Liverpool. Volgens die club is haar contract nu afgelopen.

Door ANP - 14-11-2016, 21:16 (Update 14-11-2016, 21:16)

Bij Reading, de club waar Jaap Stam trainer is van de mannenploeg, gaat Van den Berg haar internationale loopbaan voortzetten. Na het seizoen 2011-2012 vertrok ze van ADO Den Haag eerst voor een paar jaar naar de Zweedse competitie.