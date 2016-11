Assaidi verlaat Dubai en hoopt op eredivisie

AMSTERDAM - Oussama Assaidi heeft zijn contract bij de Arabische club Al Ahli laten ontbinden. De 28-jarige aanvaller kwam de afgelopen 1,5 jaar weinig in actie voor de club uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Assaidi hoopt nu op een terugkeer naar de eredivisie, vertelde hij dinsdag aan Voetbal International.

Door ANP - 15-11-2016, 12:31 (Update 15-11-2016, 12:31)

,,Ik heb een stapje terug gedaan om er weer twee vooruit te kunnen zetten. Dat kan ideaal in een vertrouwde omgeving'', aldus de Marokkaanse international, die opgroeide in Amsterdam en via FC Omniworld en De Graafschap doorbrak bij sc Heerenveen. Het leverde de vleugelspits in 2012 een droomtransfer op naar Liverpool. Bij de Engelse topclub kreeg Assaidi echter weinig speeltijd. Na een verhuurperiode bij Stoke City koos hij begin vorig jaar voor een lucratief avontuur in Dubai.

Financieel een stuk rijker, maar sportief een illusie armer hoopt de clubloze Assaidi nu op een nieuwe kans. ,,De sportieve ambitie is altijd gebleven. Geld is nu niet het belangrijkste.''