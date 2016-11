Hull City jaar zonder spits Keane

ANP Hull City jaar zonder spits Keane

HULL - De Engelse voetbalclub Hull City moet het liefst een jaar stellen zonder Will Keane. De spits heeft een zware knieblessure overgehouden aan de laatste wedstrijd van zijn club in de Premier League, tegen Southampton (2-1). Uit medisch onderzoek bleek dat een kruisband kapot is gegaan.

Door ANP - 15-11-2016, 13:01 (Update 15-11-2016, 13:01)

Keane gaat dinsdag onder het mes en heeft volgens Hull City twaalf maanden nodig om te herstellen. ,,Het is een enorme klap voor ons dat we een speler met deze kwaliteiten zo lang moeten missen'', zei manager Mike Phelan. De 23-jarige spits verruilde Manchester United afgelopen zomer voor de gepromoveerde club, die terug is in de Premier League. Scoren deed Keane nog niet voor de 'Tigers'.