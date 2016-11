KNVB handhaaft dreigende straf Willem II

ANP KNVB handhaaft dreigende straf Willem II

TILBURG - Als de supporters van Willem II zich in de komende twee jaar misdragen, moet hun favoriete club een wedstrijd zonder publiek spelen. De beroepscommissie van de KNVB besloot de straf te handhaven die de tuchtcommissie eerder had opgelegd aan Willem II. Fans van de Tilburgse club staken eind mei in de finale van de play-offs om promotie/degradatie tegen NAC Breda vuurwerk af.

Door ANP - 15-11-2016, 14:11 (Update 15-11-2016, 14:11)

Willem II kreeg daarvoor naast een boete van 12.500 euro ook een voorwaardelijke straf opgelegd, van een thuiswedstrijd zonder publiek. De 'Tricolores' tekenden beroep aan, maar zonder succes.

,,We hadden graag gezien dat de grote groep goedwillende supporters niet de dupe zou worden van het gedrag van een kleine groep raddraaiers'', aldus algemeen directeur Berry van Gool dinsdag. ,,We zetten alles op alles om met elkaar te voorkomen dat er een wedstrijd zonder publiek gespeeld moet worden. De fantastische sfeer in het stadion moeten we vasthouden, maar absoluut zonder vuurwerk.''