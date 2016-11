Debutant Larsson scoort voor Zweden

BOEDAPEST - Zweden, tegenstander van Nederland in de WK-kwalificatie, heeft dinsdagavond Hongarije in een oefeninterland verslagen. Het duel in Boedapest eindigde in 0-2. De treffers kwamen op naam van debutant Sam Larsson, de getalenteerde aanvaller van sc Heerenveen, en Isaac Thelin. Larsson werd in de 65e minuut gewisseld.

Door ANP - 15-11-2016, 22:11 (Update 15-11-2016, 22:11)

In groep A van de WK-kwalificatie staat Zweden op de derde plaats met zeven punten, evenveel als nummer twee Nederland. Frankrijk leidt met 10 punten. Afgelopen vrijdag verloor Zweden nog met 2-1 in en van Frankrijk.

In Grozni versloeg Rusland in een oefeninterland Roemenië met 1-0. Het doelpunt viel in de extra tijd en kwam op naam van Magomed Ozdojev. Roemenië verloor vrijdag in de EK-kwalificatie met 3-0 van Polen. Rusland, het gastland van het WK in 2018, verloor donderdag in Doha verrassend met 2-1 van Qatar, de gastheer van het WK in 2022.

IJsland won dinsdagavond met 2-0 in en tegen Malta. Arnór Ingvi Traustason en Sverrir Ingi Ingason kwamen tot scoren.