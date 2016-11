Jörgensen slaat toe bij Denemarken

MLADA BOLESLAV - Tsjechië en Denemarken hebben elkaar dinsdagavond in een oefeninterland in Mlada Boleslav in evenwicht gehouden: 1-1. Antonin Barak opende de score voor de thuisploeg, Feyenoorder Nicolai Jörgensen maakte nog voor de rust van heel dichtbij gelijk. Hij had eerder al de gele kaart gekregen voor een overtreding met zijn elleboog.

Door ANP - 15-11-2016, 22:44 (Update 15-11-2016, 22:44)

Denemarken trad ook met Lasse Schöne (Ajax) aan in het basisteam. Aanvaller Kasper Dolberg was niet beschikbaar. Volgens berichten in de Deense media heeft de negentienjarige Ajacied een voetblessure opgelopen tijdens de training op maandag. Het is nog onduidelijk hoelang Dolberg rust moet houden.

Oekraïne won voor eigen publiek met 2-0 van Servië. Jevhen Sjakhoven en Andri Jarmolenko maakten de doelpunten. Nemanja Gudelj, die bij Ajax voorlopig uit de selectie is gezet omdat hij geen reserve meer wil zijn, speelde bij de bezoekers de gehele wedstrijd. Gudelj fungeerde zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales (1-1) nog als late invaller.