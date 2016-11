Noorse bondscoach vertrekt

OSLO - Per-Mathias Högmo vertrekt als bondscoach van Noorwegen. Dat maakte de Noorse voetbalfederatie NFF woensdag bekend. Högmo trad in 2013 aan. De 56-jarige Noor had een clausule in zijn vierjarige contract voor het geval Noorwegen het EK van 2016 zou mislopen, maar toen dat werd bewaarheid mocht hij toch blijven.

Door ANP - 16-11-2016, 11:45 (Update 16-11-2016, 11:45)

Nu de Noren matig presteren in hun kwalificatiegroep voor het WK, hebben de Noorse voetbalbond en Högmo 'in goed overleg' besloten uit elkaar te gaan. In vier wedstrijden behaalde Noorwegen slechts drie punten, middels een zege op San Marino. Van Duitsland, Azerbeidzjan en Tsjechië werd verloren.