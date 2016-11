FC Groningen boekt recordomzet

GRONINGEN - FC Groningen heeft het seizoen 2015-2016 afgesloten met een nettowinst van 3,5 miljoen euro. De eredivisionist presenteerde woensdag de jaarcijfers waaruit blijkt dat de club weliswaar sportief geen topjaar achter de rug heeft, maar financieel niets te klagen heeft. Met name door de deelname aan de groepsfase van de Europa League steeg de omzet naar recordhoogte: 22,1 miljoen euro.

De omzetstijging betekende een groei van 24 procent. Europees voetbal leverde bruto zo'n vijf miljoen euro op. Door de winst groeide het eigen vermogen van FC Groningen naar 6,4 miljoen euro op 30 juni 2016.

,,Het is goed te constateren dat we voor het vierde opeenvolgende jaar ons financiële resultaat hebben verbeterd'', meldde algemeen directeur Hans Nijland. ,,Maar we mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat deze gezonde cijfers voor een belangrijk deel te danken zijn aan onze bekerwinst in mei 2015.''