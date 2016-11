Arsenal een maand zonder Bellerin

LONDEN - Arsenal moet het de komende maand stellen zonder verdediger Hector Bellerin. De Spanjaard is geblesseerd geraakt aan zijn enkel en mist daardoor belangrijke wedstrijden. Zo kan manager Arsène Wenger woensdag geen beroep op hem doen in het duel met Paris Saint-Germain in de Champions League. Bellerin ontbreekt tevens in de Londense stadsderby tegen West Ham United volgende maand.

Door ANP - 17-11-2016, 13:08 (Update 17-11-2016, 13:08)

Wenger weet daarnaast nog niet of hij Alexis Sánchez kan opstellen in de Premier Leaguewedstrijd tegen Manchester United zaterdag. De Chileen speelde dinsdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Uruguay (3-1), ondanks zorgen over een hamstringblessure. Sánchez was met twee doelpunten de grote man van Chili. ,,Hij heeft ons na de wedstrijd laten weten dat hij in vorm is. Dat moeten we afwachten'', zei Wenger donderdag.