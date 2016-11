Strachan mag bondscoach Schotland blijven

GLASGOW - Gordon Strachan houdt het vertrouwen van de nationale voetbalbond van Schotland. De bondscoach stond onder druk na een serie teleurstellende resultaten van zijn ploeg.

Door ANP - 17-11-2016, 18:37 (Update 17-11-2016, 18:37)

Schotland leed vrijdag een gevoelige nederlaag tegen aartsrivaal Engeland (3-0) in het kwalificatietoernooi voor het WK in Rusland. De ploeg haalde slechts vier punten uit de eerste vier kwalificatieduels en houdt voorlopig alleen Malta, de hekkensluiter van groep F, achter zich.

De Schotse bond maakte donderdag bekend nog steeds vertrouwen in Strachan te hebben. ,,Hij is nog steeds hongerig naar goede resultaten en we hebben nog vier thuisduels te gaan'', stond in een statement.

Strachan is al die jaar bondscoach van Schotland. Onder zijn leiding miste de ploeg het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk.