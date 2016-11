Coach Gisdol neemt maatregelen bij HSV

ANP Coach Gisdol neemt maatregelen bij HSV

HAMBURG - Coach Markus Gisdol van Hamburger SV heeft donderdag enkele maatregelen aangekondigd bij de moeizaam presterende topclub van weleer. Zo heeft hij Johan Djourou de aanvoerdersband afgenomen, mede omdat de Zwitser de afgelopen duels enkele forse blunders heeft begaan. ,,We hebben dringend behoefte aan meer eenheid in het team'', zei de coach van de nummer laatst van de Bundesliga donderdag.

17-11-2016

De Japanner Gotoku Sakai is de nieuwe captain van HSV, dat na tien duels pas twee punten heeft. ,,Gotoku belichaamt alles wat we nodig hebben'', aldus Gisdol. ,,Hij is een onvermoeibare werker, die alles voor het team geeft tot hij erbij neervalt.''

HSV treft zondag in de Bundesliga Hoffenheim.