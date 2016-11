PSV mist nog Locadia, Guardado en Hendrix

EINDHOVEN - PSV mist dit weekeinde in het duel met Willem II nog Jürgen Locadia, Andrés Guardado en Jorrit Hendrix. Coach Phillip Cocu voegde daar wel aan toe dat in elk geval de rentree van Locadia aanstaande is. ,,Hij doet op de training al bijna alles mee.''

Door ANP - 18-11-2016, 14:23 (Update 18-11-2016, 14:23)

Cocu heeft wel weer doelman Jeroen Zoet, Siem de Jong en Davy Pröpper in de selectie opgenomen. Dit drietal is voldoende hersteld om weer in actie te kunnen komen.

Cocu verwacht tot aan de winterstop een min of meer foutloze race van PSV, om het gat met Feyenoord en Ajax te verkleinen. ,,De komende serie moet ons een goede uitgangspositie gaan opleveren, zodat we daarna kunnen gaan strijden om de titel.''