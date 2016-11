El Ahmadi mogelijk terug bij Feyenoord

ANP El Ahmadi mogelijk terug bij Feyenoord

ROTTERDAM - Karim El Ahmadi keert mogelijk terug bij Feyenoord in het duel van zondag met PEC Zwolle. De middenvelder, die wegens een blessure de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en (Europees) Zorja miste, hervatte vrijdag na twee weken de groepstraining. ,,Het zag er goed uit'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst. ,,We zullen de komende dagen gaan bekijken hoe Karim er precies voorstaat.''

Door ANP - 18-11-2016, 15:03 (Update 18-11-2016, 15:03)

Rick Karsdorp (lies) en doelman Brad Jones (bovenbeen) zijn in elk geval voldoende hersteld om het komende weekeinde in actie te komen. Tonny Vilhena, die wegens het overlijden van zijn moeder twee duels ontbrak, is eveneens inzetbaar. Van Bronckhorst: ,,Met Tonny gaat het naar omstandigheden goed.''

Terence Kongolo, Sven van Beek en Kenneth Vermeer zijn nog niet fit.