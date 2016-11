Sunderland maanden zonder aanvoerder

ANP Sunderland maanden zonder aanvoerder

SUNDERLAND - Sunderland moet het minstens vier maanden stellen zonder aanvoerder Lee Cattermole. De 28-jarige middenvelder is in de Verenigde Staten geopereerd aan zijn heup en heeft lange tijd nodig om te herstellen, meldde de nummer laatst in de Premier League vrijdag.

Door ANP - 18-11-2016, 16:39 (Update 18-11-2016, 16:39)

De ingreep bij Cattermole aan zijn heup was nodig vanwege gescheurd kraakbeen. De aanvoerder is sinds 2009 een onmisbare schakel bij Sunderland, maar dit seizoen kwam hij pas drie wedstrijden in actie.

De club treft zaterdag Hull City, dat achttiende staat in de Premier League met tien punten uit elf duels. Sunderland vergaarde er pas vijf.