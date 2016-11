Omstreden Rooney fit voor Arsenal

MANCHESTER - Wayne Rooney kan zaterdag meedoen bij Manchester United in de confrontatie met Arsenal. De Engelse spits haakte begin deze week af bij de nationale ploeg vanwege een lichte knieblessure. Via Engelse media lekte uit dat Rooney na de winst op Schotland in de WK-kwalificatie (3-0) ook flink had gefeest op een bruiloft.

Door ANP - 18-11-2016, 17:57 (Update 18-11-2016, 17:57)

De aanvoerder van de nationale ploeg werd in beschonken toestand gefotografeerd met andere bruiloftsgasten. Rooney bood in een verklaring uitgebreid excuses aan voor zijn gedrag.

De knieblessure waardoor hij de oefeninterland tegen Spanje miste, zou veroorzaakt zijn doordat de aanvaller was gestruikeld over een drankflesje. Tegen Arsenal kan Rooney echter weer meedoen. ,,Hij heeft de afgelopen dagen voluit getraind en hij wil spelen'', aldus manager José Mourinho, die niets wilde zeggen over het gedrag van Rooney. ,,Ik ga niet reageren op wat bij de nationale ploeg gebeurt.''

ManUnited mist zaterdag de geschorste Zlatan Ibrahimovic. Eric Bailly, Chris Smalling en Antonio Valencia zijn geblesseerd.