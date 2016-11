Makkelie videoscheidsrechter bij WK clubs

ZEIST - Danny Makkelie is door de wereldvoetbalbond FIFA aangewezen om bij het WK voor clubs in Japan als videoscheidsrechter te fungeren. De KNVB meldde vrijdag de primeur voor de Nederlandse arbiter. Het is namelijk voor het eerst dat tijdens een internationaal evenement wordt gewerkt met de videoreferee.

Door ANP - 18-11-2016, 18:04 (Update 18-11-2016, 18:07)

,,Dit is top. Het eerste wereldtoernooi in het voetbal waar de videoscheidsrechter getest wordt, dat is geweldig om bij te zijn. Het is een enorme eer. De KNVB is al jarenlang pionier op het gebied van video-arbitrage, waardoor de Nederlandse scheidsrechters de meeste ervaring hebben als videoscheids'', reageerde Makkelie op zijn selectie. De politieagent was in Nederland al een paar keer videoarbiter in het bekertoernooi.

Het WK voor clubs wordt van 8 tot en met 18 december gehouden. Aan het toernooi doen onder meer Atlético Nacional uit Colombia, Real Madrid uit Spanje, Mamelodi Sundowns uit Zuid-Afrika, América uit Mexico en Auckland City uit Nieuw-Zeeland mee. De deelnemers uit Azië en uit gastland Japan zijn nog niet bekend.

De videoscheidsrechter ondersteunt vanuit een aparte ruimte met beeldschermen de arbiter in het veld op basis van de camerabeelden die direct beschikbaar zijn. Hij adviseert de scheids bij wedstrijdbepalende spelsituaties als strafschoppen, rode kaarten en doelpunten waar een overtreding of buitenspel aan vooraf is gegaan.