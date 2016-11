Hazard en Costa op tijd fit bij Chelsea

LONDEN - Chelsea kan zondag in de uitwedstrijd tegen Middlesbrough beschikken over Eden Hazard en Diego Costa. De twee toonaangevende gezichten in het elftal van manager Antonio Conte kwamen niet ongeschonden uit de interlandperiode. Hazard hield lichte klachten over aan de doelpuntrijke zege van België op Estland in de WK-kwalificatie (8-1), terwijl spits Costa met een liesblessure afhaakte bij het Spaanse elftal.

Door ANP - 18-11-2016, 21:02 (Update 18-11-2016, 21:02)

,,Het ziet er goed uit, alle spelers zijn beschikbaar'', zei Conte vrijdag, kort nadat hij was uitgeroepen tot beste manager van de maand oktober in de Premier League. Hazard werd gekozen tot speler van de maand. De Belg blinkt al wekenlang uit bij Chelsea, dat is opgeklommen naar de tweede plaats op één punt van koploper Liverpool. Costa was in augustus 2014 de laatste van Chelsea die de prijs voor speler van de maand in ontvangst mocht nemen.