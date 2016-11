RB Leipzig alleen aan kop na knappe zege

LEVERKUSEN - RB Leipzig heeft vrijdag de koppositie in de Bundesliga alleen in handen genomen. De gepromoveerde ploeg van trainer Ralph Hasenhüttl boekte een knappe zege bij Bayer Leverkusen: 2-3. De club uit Leipzig stond halverwege nog met 2-1 achter in de BayArena, maar de Zweedse uitblinker Emil Forsberg bezorgde de 'Roten Bullen' in de laatste 25 minuten de winst.

Door ANP - 18-11-2016, 22:42 (Update 18-11-2016, 22:45)

RB Leipzig heeft nu aan kop van de Duitse competitie drie punten voorsprong op Bayern München, dat zaterdag Borussia Dortmund treft. Met 27 punten uit elf wedstrijden heeft de club uit Leipzig een nieuw record gevestigd. Nooit eerder had een gepromoveerde club na elf competitiewedstrijden zoveel punten in de Bundesliga. Kaiserslautern stond in het seizoen 1997-1998 na elf duels op 26 punten en pakte uiteindelijk zelfs de titel.

Binnen vijf minuten hadden de toeschouwers in Leverkusen al twee doelpunten gezien. Kevin Kampl bracht de thuisclub na amper een minuut spelen op voorsprong, maar het stond al snel weer gelijk via een eigen doelpunt van Julian Baumgartlinger. Via het been van de Oostenrijker vloog de bal in het doel. Julian Brandt tekende op slag van rust voor de 2-1, waarna Hakan Çalhanoglu aan het begin van de tweede helft een uitgelezen kans kreeg om voor 3-1 te zorgen. De Turk zag zijn strafschop echter worden gekeerd door de Hongaarse doelman Péter Gulácsi. Çalhanoglu is al de derde speler van Leverkusen die dit seizoen faalde vanaf elf meter.

Het bleek bovendien een dure misser, want Forsberg trok de stand daarna gelijk. Op aangeven van de Zweedse middenvelder kopte aanvoerder Willi Orban in de 81e minuut de winnende treffer binnen: 2-3.