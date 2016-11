Club Brugge wint diep in blessuretijd

SINT-TRUIDEN - Club Brugge heeft vrijdag diep in blessuretijd de winst gepakt bij STVV. Spits Jelle Vossen versierde in de vijf minuten extra tijd een strafschop en benutte die zelf: 0-1. De Belgische kampioen verkleinde de achterstand op koploper Zulte Waregem daardoor tot drie punten.

Door ANP - 18-11-2016, 22:44 (Update 18-11-2016, 22:44)

Met Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis beleefde de ploeg van trainer Michel Preud'homme een moeizame avond in Sint-Truiden. STVV, dat voorlaatste staat in de Belgische competitie, hield ruim negentig minuten stand maar moest diep in blessuretijd alsnog capituleren.

Zondag staat de topper tussen Zulte Waregem en Anderlecht op het programma. De koploper heeft vijf punten meer dan de topclub uit Brussel.