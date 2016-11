Deportivo verliest ondanks treffer Babel

A CORUÑA - Een vroeg doelpunt van Ryan Babel heeft niet kunnen voorkomen dat Deportivo la Coruña zaterdag op eigen veld verloor van Sevilla: 2-3. De voormalig Ajacied stond pas voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij de Galiciërs en zette zijn ploeg met een kopbal al in de eerste minuut op voorsprong. Het was zijn tweede treffer van het seizoen.

Door ANP - 19-11-2016, 15:06 (Update 19-11-2016, 15:06)

Kort voor de pauze bracht de Roemeen Florin Andone de thuisploeg zelfs op 2-0, maar nog voor het rustsignaal klonk verkleinde Steven N'Zonzi de marge weer (2-1). Het laag geklasseerde Deportivo slaagde er lang in die marge te behouden tegen de nummer vijf van La Liga. In de 87e minuut passeerde Vitolo echter alsnog doelman Przemyslaw Tyton waarna de Pool, die eerder voor Roda JC en PSV speelde, ver in blessuretijd ook geen verweer had tegen een inzet van Gabriel Mercado. Door de winst nestelt Sevilla zich voorlopig op de derde plaats.