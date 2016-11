Zieke Messi ontbreekt bij Barcelona

BARCELONA - FC Barcelona treedt zaterdag in de Spaanse competitiewedstrijd tegen Málaga aan zonder Lionel Messi. De Argentijnse superster is ziek, meldde de Catalaanse club op Twitter. Barcelona zette daar ook bij dat Messi moest overgeven.

Door ANP - 19-11-2016, 15:29 (Update 19-11-2016, 15:29)

De Argentijn heeft daar wel vaker last van. Al een paar keer in zijn carrière moest Messi op het veld overgeven, zoals twee jaar geleden tijdens de WK-finale tegen Duitsland. Barcelona-trainer Luis Enrique mist ook al zijn geschorste spits Luis Suárez. Dat biedt Paco Alcácer een kans in de basis, met Neymar en Rafinha naast zich.

Verdediger Gerard Piqúe maakt na een blessure zijn rentree in de basis. Doelman Jasper Cillessen moet weer genoegen nemen met een plek op de bank. Marc-André ter Stegen staat onder de lat in Camp Nou.