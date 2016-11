Guardiola geeft Yaya Touré een kans

MANCHESTER - Manager Pep Guardiola van Manchester City heeft Yaya Touré in genade aangenomen. De Ivoriaanse middenvelder was door Guardiola op een zijspoor gezet, maar krijgt zaterdag tot ieders verrassing een kans. Touré staat aan de aftrap van de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace en maakt op Selhurst Park in Londen zijn eerste speelminuten van dit seizoen in de Premier League.

Door ANP - 19-11-2016, 15:30 (Update 19-11-2016, 15:30)

De viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar was de afgelopen jaren één van de bepalende gezichten in het elftal van Manchester City. Met de komst afgelopen zomer van Guardiola veranderde ook de status van Touré. Hij kreeg alleen speeltijd in de voorronde van de Champions League en verdween daarna volledig uit beeld. Tegen Crystal Palace mag de 33-jarige middenvelder het zaterdag zowaar weer eens proberen, net als de blessuregevoelige Belgische verdediger Vincent Kompany.