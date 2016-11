Bazoer haakt af bij Ajax

AMSTERDAM - Riechedly Bazoer mist zondag de thuiswedstrijd van Ajax tegen NEC. De middenvelder heeft zaterdag op de training een lichte knieblessure opgelopen. Amin Younes is nog onvoldoende hersteld van de liesblessure die hij twee weken geleden opliep tijdens het uitduel met AZ. De linksbuiten richt zich op de thuiswedstrijd van donderdag tegen Panathinaikos in de Europa League.

Door ANP - 19-11-2016, 17:06 (Update 19-11-2016, 17:06)

Trainer Peter Bosz zit dun in zijn buitenspelers. Anwar El Ghazi moet deze maand nog voor straf met Jong Ajax trainen en voetballen. Vaclav Cerny is een belangrijke kandidaat om Younes tegen NEC te vervangen. Ook Pelle Clement maakt deel uit van de selectie voor het duel met de club uit Nijmegen in de ArenA.