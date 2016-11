Lat en paal redden Vitesse in slotseconden

ANP Lat en paal redden Vitesse in slotseconden

HEERENVEEN - In een bij vlagen traag duel hebben sc Heerenveen en Vitesse elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden (1-1). De lat en de paal stonden in de slotseconden een overwinning van de thuisploeg in de weg.

Door ANP - 19-11-2016, 20:37 (Update 19-11-2016, 20:52)

Vitesse begon voortvarend aan het duel tussen twee ploegen die dit seizoen makkelijk scoren. Na negen minuten stelde Marvelous Nakamba doelman Erwin Mulder van Heerenveen op de proef, maar daarna zakte het tempo in. Heerenveen, dat aantrad zonder de geblesseerde aanvoerder Stijn Schaars, kreeg gaandeweg de eerste helft meer overwicht, zonder dat in kansen uit te drukken.

Tot ongenoegen van het Friese publiek kwam Vitesse na de pauze het beste uit de startblokken. De thuisploeg kreeg echter een levensgrote kans op de openingstreffer, via de doorgebroken Arber Zeneli. Vitesse-keeper Eloy Room bracht knap redding met zijn voet.

Het was Lewis Baker die met een prachtig doelpunt, zijn zesde treffer in dertien wedstrijden, de score opende. Zonder te kijken liftte hij de bal met een boogje kruislings over Mulder.

Zes minuten voor tijd maakte Henk Veerman gelijk namens Heerenveen, dat dit seizoen in iedere wedstrijd tot scoren komt. De invaller draaide na een pass van Sam Larsson goed weg van Arnold Kruiswijk en schoot de bal onder Room door. In de slotseconden schoot Stefano Marzo via de handen van doelman Room op de lat, waarna Veerman de bijna niet te missen rebound tegen de paal tikte.

De subtoppers, die in de laatste elf onderlinge ontmoetingen elkaar zeven keer in evenwicht hielden, schieten niet veel op met een punt. Heerenveen blijft vierde staan. Vitesse, dat de laatste twee competitieduels verloor, is terug te vinden op een negende plaats.