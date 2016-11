Ronaldo leidt Real Madrid langs Atlético

ANP Ronaldo leidt Real Madrid langs Atlético

MADRID - Real Madrid heeft zaterdagavond optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van Barcelona eerder op de dag. In de stadsderby bij Atlético Madrid eiste Cristiano Ronaldo met drie treffers de hoofdrol voor zich op: 0-3.

Door ANP - 19-11-2016, 22:43 (Update 19-11-2016, 22:43)

Ronaldo dacht na een kwartier al de score te openen, maar zijn kopbal werd ternauwernood voor de lijn gestopt door doelman Jan Oblak. Vlak daarna was het wel raak. Ronaldo mocht vanaf 30 meter aanleggen voor een vrije trap en schoot de bal, via Stefan Savic in het muurtje, achter Oblak. In de tweede helft verdubbelde de Portugees vanaf de strafschopstip de voorsprong. Ronaldo had de penalty zelf versierd door over het uitgestoken been van Savic te duiken. Ronaldo's derde doelpunt, zijn achttiende in alle Madrileense derby's, was een intikker en kwam tot stand dankzij een uitgekiende voorzet van Gareth Bale.

Het nog ongeslagen Real vergrootte de voorsprong op nummer twee Barcelona, dat zonder Luis Suárez en Lionel Messi thuis tegen Málaga niet verder kwam dan 0-0, naar vier punten. Voor Atlético betekende het de eerste nederlaag van dit seizoen in Estadio Vicente Calderón, waar woensdag PSV op bezoek komt voor de Champions League.