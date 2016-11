Cocu valt in herhaling over gemiste kansen

TILBURG - Het begint een repeterend verhaal te worden bij PSV. Na het teleurstellende gelijkspel van de landskampioen zaterdag bij Willem II (0-0) klaagde trainer Phillip Cocu weer over het gebrek aan productiviteit bij zijn team. ,,Het kost ons heel veel moeite om een doelpunt te maken. We hebben genoeg mensen die dat kunnen, maar weer is het niet gelukt'', aldus Cocu.

Door ANP - 19-11-2016, 23:29 (Update 19-11-2016, 23:29)

Kansen kreeg PSV wel, zeker nadat Steven Bergwijn in de ploeg was gekomen. ,,Hij zorgde voor dreiging en kon zijn man passeren'', aldus Cocu. ,,Al met al kregen we daardoor een paar mogelijkheden en die moet je dan maken. Helaas gebeurde dat weer niet. In de eerste helft lag het tempo veel te laag, er gebeurde weinig. Willem II kon daardoor steeds weer georganiseerd gaan staan.''

Cocu was opvallend genoeg tevreden over het 'experiment' met verdediger Daniel Schwaab op het middenveld, hoewel de Duitser amper voor creatieve impulsen zorgde. ,,Daniel won bijna al zijn duels en was ook sterk aan de bal, bijna alles ging vooruit. Daar was ik wel zeer te spreken over. Hij heeft die nieuwe rol goed ingevuld.''