ANP De Kuip is veilig

ROTTERDAM - De wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle in De Kuip gaat door, ondanks dat er zondagmiddag reclameborden door het stadion vlogen. De club uit Rotterdam meldde via Twitter dat de situatie in De Kuip veilig genoeg is om gewoon te kunnen spelen.

Door ANP - 20-11-2016, 13:36 (Update 20-11-2016, 13:36)

De NOS plaatste eerder een foto vanuit het stadion waarop te zien was dat de wind huis hield in De Kuip; een reclamebord was van een van de balustrades gewaaid. Feyenoord controleerde daarop het stadion en meldde kort daarna dat wedstrijd als gepland om 16.45 uur zal beginnen.