ANP Dolberg scoort driemaal voor Ajax

AMSTERDAM - Ajax mag zich in ieder geval voor even koploper van de eredivisie noemen. De club uit Amsterdam won zondag van NEC (5-0) in de eigen ArenA en passeerde zo Feyenoord op de ranglijst.

Door ANP - 20-11-2016, 16:28 (Update 20-11-2016, 16:28)

Feyenoord kan Ajax straks alweer aflossen als lijstaanvoerder als PEC Zwolle in De Kuip wordt verslagen. In dat geval houdt de formatie uit Rotterdam een voorsprong van twee punten op de rivaal uit de hoofdstad.

Kasper Dolberg vestigde de aandacht op zich bij Ajax. De negentienjarige Deen had slechts 37 minuten nodig voor een hattrick. Bertrand Traoré en Lasse Schöne tekenden binnen het uur voor 4-0 en 5-0, waarna de thuisploeg gas terug nam en het duel rustig uitspeelde.