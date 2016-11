FC Utrecht blijft met tien man overeind

ENSCHEDE - FC Twente heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen tien man van FC Utrecht de winst laten liggen. Het enerverende duel in de subtop van de eredivisie eindigde in 1-1. De karaktervolle bezoekers speelden ruim tachtig minuten met tien man en stapten derhalve na het eindsignaal als morele winnaars van het veld.

Door ANP - 20-11-2016, 16:41 (Update 20-11-2016, 16:41)

FC Utrecht moest al in de beginfase met een man minder verder. Verdediger Ramon Leeuwin werkte de doorgebroken Enes Ünal tegen de grond. Arbiter Allard Lindhout zag er aanvankelijk een strafschop in. Op advies van zijn grensrechter legde hij de bal net buiten het strafschopgebied. De arbiter trok voor Leeuwin echter nog wel rood voor een overtreding op een doorgebroken speler.

Halverwege de eerste helft kwam FC Twente alsnog op voorsprong. Doelman Robbin Ruiter schatte een dieptepass van Peet Bijen verkeerd in, waardoor Hidde ter Avest met een bekeken boogbal tot scoren kon komen, 1-0.

Gelijkmaker

FC Utrecht leek daarna even met tien man een verloren middag tegemoet te gaan. De snelle gelijkmaker van Richairo Zivkovic gaf de bezoekers echter nieuwe hoop en motivatie. De huurling van Ajax sloeg toe nadat doelman Nick Marsman een schot van Yassin Ayoub niet goed had verwerkt. Aan de doeltreffende aanval van FC Utrecht ging een blunder van verdediger Stefan Thesker vooraf. Met dank aan doelman Ruiter en de lat haalde FC Utrecht verder ongeschonden de rust.

Na de rust ontwikkelde FC Twente een groot overwicht, maar de thuisploeg miste zuiverheid en slagvaardigheid in de afronding. Het moedige FC Utrecht was soms echter ook nog kansrijk in de counter. Zowel Ruiter (omhaal Ünal) als Marsman (schot Sébastien Haller) bleef overeind. Topscorer Ünal claimde nog vergeefs een strafschop, terwijl Haller in de extra tijd nog dicht bij 1-2 was.