ANP Dolberg steelt de show met hattrick bij Ajax

AMSTERDAM - Met Kasper Dolberg in een hoofdrol trakteerde Ajax de eigen aanhang zondag op een galavoorstelling van een uurtje. De Deense tiener had met een hattrick in de eerste helft een groot aandeel in de ruime uitslag op NEC (5-0), die na 57 minuten al op het scorebord stond.

Door ANP - 20-11-2016, 16:53 (Update 20-11-2016, 16:53)

Dolberg had slechts 37 minuten nodig voor zijn drie treffers. Met zijn negentien jaar en 45 dagen oud is hij de jongste speler van Ajax met een hattrick sinds Rafael van der Vaart (18 jaar en 311 dagen oud) op 19 december 2001 tegen Vitesse (5-1). Marco van Basten was in 1984 de laatste speler die sneller drie keer scoorde voor Ajax. Hij had slechts 22 minuten nodig voor drie treffers tegen DS'79.

De klasse droop weer van Dolberg af in de eerste helft van het duel met NEC. Even voor zijn eerste doelpunt controleerde hij de bal met zijn borst. De Deen nam de bal vervolgens met zijn bovenbenen mee en pegelde snoeihard raak (1-0). Even later beloonde de kersverse A-international van de Denen goed voorbereidend werk van Hakim Ziyech en Davy Klaassen. Even voor rust wist hij raak te koppen met de achterkant van zijn hoofd (3-0).

Complete spits

Dolberg presenteerde zich de afgelopen maanden al als die complete spits waar Ajax al zo lang op wacht. Hij kan scoren, kaatsen, passeren en een balletje vasthouden. Hij doet dat allemaal onverstoorbaar. Dolberg is geen uitbundige jongen met gebaartjes. Hij juicht zelfs ingetogen. John Steen Olsen, de Deense meesterscout van Ajax, zag hem twee jaar geleden als linksbuiten spelen bij Silkeborg. De 350.000 euro die Ajax voor hem betaalde, lijkt een schijntje van het bedrag dat hij ooit gaat opleveren.

Dolberg trok alle aandacht met zijn goede spel en snelle hattrick. Maar heel Ajax speelde in het eerste uur wel hoe trainer Peter Bosz het graag wil zien. Bertrand Traoré tekende voor 4-0 en Lasse Schöne bekroonde in de 57e minuut een fraaie aanval met de 5-0. NEC gaf de thuisploeg alle gelegenheid om het publiek te vermaken. Het kwam de ploeg van trainer Peter Hyballa goed uit dat Ajax in het laatste half uur veel gas terug nam.

Ajax-trainer Bosz liet Pelle Clement nog in de eredivisie debuteren. De twintigjarige Amsterdammer verving Václav Cerny, die mocht beginnen omdat Amin Younes geblesseerd was en Anwar El Ghazi nog gedisciplineerd geschorst is.