Kane praat over nieuw contract bij Spurs

ANP Kane praat over nieuw contract bij Spurs

LONDEN - Harry Kane bevestigt dat hij met Tottenham Hotspur praat over contractverlenging. ,,Ik voel me gelukkig bij de club en wil hier nog lang, heel lang blijven'', meldde de veelscorende aanvaller aan Engelse media.

Door ANP - 21-11-2016, 13:44 (Update 21-11-2016, 13:44)

Kane (23), vorig jaar topscorer in de Premier League, is blessureleed te boven en bewees zijn waarde afgelopen zaterdag met twee late doelpunten tegen West Ham United, waarmee hij zijn club een 3-2-overwinning bezorgde.

,,Ik ben in gesprek met de club en ik denk dat we er wel gaan uitkomen. Ik lees van alles in de kranten, maar kan melden dat ik niets eis en evenmin in paniek ben. Nogmaals, ik wil graag nog heel lang blijven bij de Spurs'', aldus de ploeggenoot van Vincent Janssen.

De Spurs treffen dinsdag AS Monaco in de Champions League.