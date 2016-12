Stekelenburg onzeker voor Boxing Day

LIVERPOOL - Maarten Stekelenburg heeft op tweede kerstdag mogelijk toch vrij. De doelman van Everton kampt met een blessure aan zijn rechterbeen, maandag opgelopen tijdens de verloren stadsderby tegen Liverpool (0-1). Volgens manager Ronald Koeman is het twijfelachtig of Stekelenburg maandag tijdens 'Boxing Day', waarop in Engeland traditioneel 'gewoon' wordt gevoetbald, kan meedoen tegen Leicester City.

Door ANP - 22-12-2016, 17:37 (Update 22-12-2016, 17:37)

,,Maarten is een twijfelgeval'', zei Koeman donderdag. Stekelenburg viel tijdens de Merseysidederby na ruim een uur spelen uit, na een botsing met Sadio Mané. Die Senegalese aanvaller schoot diep in blessuretijd de winnende treffer langs de ingevallen keeper Joel Robles.

Koeman moet het tijdens het drukke programma met de feestdagen zeker stellen zonder James McCarthy. De Ierse middenvelder heeft een hamstringblessure en staat volgens Koeman twee tot drie weken aan de kant.