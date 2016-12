'Gokkende' Deschacht ontsnapt aan celstraf

BRUSSEL - De Belgische voetballer Olivier Deschacht hoeft niet langer te vrezen voor een gevangenisstraf. De 35-jarige verdediger van Anderlecht moet mogelijk alleen een boete betalen voor het overtreden van de kansspelwet in België. Deschacht raakte een paar maanden geleden in opspraak, omdat hij zou hebben gegokt op wedstrijden van zijn eigen club.

Door ANP - 22-12-2016, 18:11 (Update 22-12-2016, 18:11)

De twintigvoudig international van de 'Rode Duivels' beweert dat zijn broer onder zijn account had gegokt op de uitslagen van duels van Anderlecht, onder meer in de Champions League. Gokken op 'eigen' wedstrijden is verboden in België.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak onderzocht, maar besloot donderdag het dossier weer over te dragen aan de kansspelcommissie. Dat betekent dat Deschacht ontsnapt aan een rechtszaak. Hij moet mogelijk wel een boete van 25.000 euro betalen.