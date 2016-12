Sakho mist Afrika Cup na rugoperatie

LONDEN - De Senegalese international Diafra Sakho mist in januari de Afrika Cup. De aanvaller van West Ham United heeft een rugoperatie ondergaan en is minstens acht weken uitgeschakeld. ,,Misschien is hij pas in maart weer beschikbaar'', zei coach Slaven Bilic van West Ham.

Door ANP - 22-12-2016, 19:24 (Update 22-12-2016, 19:24)

Het is bepaald geen gelukkig seizoen voor Sakho, die het begin van het voetbaljaar al miste wegens een rugblessure en onlangs na zijn tweede optreden voor de Londense club uit de Premier League alweer wegviel met een dijbeenblessure.

Bilic bevestigde donderdag de nieuwe tegenslag voor Sakho. ,,Maar het is ook een domper voor de ploeg. Hij speelde dit seizoen twee keer mee, tegen Tottenham en Manchester United en hij bewees meteen zijn waarde voor het team.''

Sakho miste twee jaar geleden ook al de Afrika Cup met Senegal vanwege rugklachten. Die afzegging kreeg een pijnlijk staartje toen hij achttien dagen na zijn afmelding een wedstrijd speelde in de FA Cup voor West Ham. De wereldbond FIFA beboette de 'Hammers' met 100.000 Zwitserse frank (93.000 euro).